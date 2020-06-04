В РФ покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон

Новый смартфон Xiaomi Mi 10 был представлен в конце прошлого месяца и тогда же была известна его стоимость.

Теперь же Xiaomi Mi 10 поступает в продажу на российском рынке, причем некоторые покупатели этого смартфона могут успеть приобрести его с подарком в виде другого смартфона.

Модель Xiaomi Mi 10 в нашей стране представлена в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей.

Цветовая гамма представлена зеленой и дымчатой серой расцветками. Первым покупателям предлагают в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro, за который нужно отдать всего один рубль.