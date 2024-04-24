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Флагман Xiaomi 15 может стать первым смартфоном с процессором Snapdragon 8 Gen 4

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Компания Xiaomi может стать первой, которая предложит новый процессор Oryon Snapdragon 8 Gen 4.

В прошлом году был представлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, а Xiaomi уже на следующий день после анонса представила свою флагманскую серию Xiaomi 14.

Сейчас появились слухи от информатора Йогеши Брара, что Xiaomi снова будет первой, кто предложит новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Однако Xiaomi не единственная компания, которая будет использовать этот чип. OnePlus и iQOO также планируют выпустить свои флагманские устройства с Snapdragon 8 Gen 4.

Согласно информации, Xiaomi 15 может стать первым смартфоном с чипом Snapdragon 8 Gen 4, а затем последуют OnePlus 13 и iQOO 13.

Главный исполнительный директор Qualcomm, Дон Макгуайр, подтвердил, что Snapdragon 8 Gen 4 будет представлен в октябре на саммите Snapdragon 2024. Он также сообщил, что чип будет использовать специальное процессорное ядро Oryon от Qualcomm.

Хотя Snapdragon 8 Gen 3 уже очень мощный, Snapdragon 8 Gen 4 будет первым, который будет использовать новое ядро от Qualcomm.

Говорят, что процессорные ядра Oryon в процессоре Snapdragon X Elite превосходят большинство настольных компьютеров по вычислительной мощности и энергоэффективности.

Но стоит помнить, что это сравнение проводится с процессорами для настольных компьютеров, а Android-устройства работают на другой платформе.

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Xiaomi 15 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm

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