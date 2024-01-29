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Xiaomi 15 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm

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Согласно информации, опубликованной информатором Smart Pikachu в китайской Weibo, стали появляться подробности о грядущей серии смартфонов Xiaomi 15.

Ожидается, что эти флагманские устройства будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что соответствует предыдущим слухам.

В декабре 2023 года утечка от известного информатора также упоминала о том, что Xiaomi 15 может иметь 6,36-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Последняя утечка от Smart Pikachu добавляет, что дисплей Xiaomi 15 может иметь разрешение 1.5K. Согласно предыдущим отчетам, массовое производство Xiaomi 15 может начаться в сентябре, что означает, что поставки могут начаться уже в октябре.

Серия Xiaomi 14 была представлена на внутреннем рынке Китая в октябре 2023 года, поэтому ожидается, что флагманы следующего поколения будут запущены примерно в то же время.

 

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