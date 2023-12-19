Эксперт Артамонов предрек популярность «русскому айфону» Р-ФОН

Инженер Юрий Артамонов сказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что «русский айфон» Р-ФОН может быть успешным, если будет поддерживать приложения на должном уровне.

По его словам, у телефона хорошее «железо» и удобный интерфейс, который объединяет преимущества iOS и Android.

Он также отметил, что операционная система Р-ФОН разработана в России, что гарантирует безопасность данных. Цена на телефон не превысит 40 тысяч рублей.