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Эксперт Артамонов предрек популярность «русскому айфону» Р-ФОН

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Инженер Юрий Артамонов сказал в эфире радио «Спутник в Крыму», что «русский айфон» Р-ФОН может быть успешным, если будет поддерживать приложения на должном уровне.

По его словам, у телефона хорошее «железо» и удобный интерфейс, который объединяет преимущества iOS и Android.

Он также отметил, что операционная система Р-ФОН разработана в России, что гарантирует безопасность данных. Цена на телефон не превысит 40 тысяч рублей.

 

На презентации отечественного смартфона «Р-ФОН» представлен «РОСА Мессенджер»

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