DxOMark назвали лучший смартфон в мире мобильной фотографии

Как и ожидалось Huawei P40 Pro оказался лучшим камерофоном по версии DxOMark.

Специалисты этой независимой организации уже протестировали китайскую новику и по итогам тестов присвоили ей 128 баллов. На данный момент это самый высокий показатель среди смартфонов.

Теперь осталось дождаться «слепого» тестирования флагманских смартфонов, вышедших в продажу в 2020 году.

Как правило, такое тестирование проводят блогеры. Но именно это тестирование показывает, какие именно смартфоны делают лучшие фото в автоматическом режиме.

Напомним, Huawei P40 Pro уже доступен для покупки в России, причем для смартфона уже выпустили крупное обновление прошивки.