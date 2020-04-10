В России появились смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

В России стартовали продажи Huawei P40 и P40 Pro, которые можно приобрести за 49 999 рублей и 69 999 рублей.

С 10 апреля смартфоны доступны в официальном интернет магазине Huawei, причем первые покупатели по традиции получат ценные подарки.

Напомним, Huawei P40 и P40 Pro являются новыми камерофонами китайского производителя. В основе смартфонов лежит процессор Kirin 990 5G.

Самой главной особенностью серии P40 является камера. Так, в P40 Pro установлена многомодульная камера с 50-кратным зумом.

Более подробно про Huawei P40 и Huawei P40 Pro можно прочитать тут.