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Huawei P40 и P40 Pro получили финальную версию оболочки EMUI 10.1

10.04.2020 22:58

Huawei для своих новых смартфонов Huawei P40 и P40 Pro выпустила финальную версию прошивки EMUI 10.1.
Новые камерофоны P40 и P40 Pro сегодня в России поступили в продажу.

Также они на днях стали доступны для покупки на китайском рынке. Сразу после первого включения P40 и P40 Pro владельцы смартфонов получат большое обновление ОС, причем в нем разработчики добавили большое количество дополнений.

Так, в EMUI 10.1 появилось больше возможностей по персонализации устройств, а именно была измена внешность оболочки, добавлена функция сопряжения устройства с компьютером для совершения звонков, а также появились новые возможности приложения Huawei HiCar.

Через него теперь смартфон можно использовать как ключ для автомобиля. Huawei в апреле обновит 36 моделей смартфонов Huawei и Honor до EMUI 10.1.

В России появились смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

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