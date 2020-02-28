Для пользователей новых смартфонов от Huawei скоро станут доступны Facebook, Twitter и Instagram

Недавно в компании Huawei рассказали, как растет их магазин AppGallery и сколько в нем зарегистрировано разработчиков.

Теперь генеральный директор Huawei Ричард Ю написал, что скоро пользователи смартфонов через AppGallery смогут установить такие популярные приложения как Facebook, Twitter и Instagram.

Пока не уточняется, когда эти программы станут доступны для скачивания в официальном магазине приложений AppGallery.

Накануне стало известно, что Google обратилась к правительству США с просьбой разрешить ей работать с Huawei в рамках программного обеспечения касающегося ОС Android.