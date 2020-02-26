Google просит возобновить сотрудничество с китайской Huawei

Представитель компании Google обратился в правительство США с просьбой разрешить возобновить сотрудничество с Huawei.

Эту информацию журналистам подтвердили в американской компании. Ответа на просьбу пока не последовало.

Если сотрудничество возобновится, что смартфоны Huawei за пределами Китая снова будут доступны с сервисами Google.

А пока новые устройства компании в Китае предлагают с собственной ОС Harmony, либо на Андроиде, но без предустановленных сервисов Google.