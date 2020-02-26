Google просит возобновить сотрудничество с китайской Huawei

Google просит возобновить сотрудничество с китайской Huawei26.02.2020 23:30
Представитель компании Google обратился в правительство США с просьбой разрешить возобновить сотрудничество с Huawei.
Эту информацию журналистам подтвердили в американской компании. Ответа на просьбу пока не последовало.
Если сотрудничество возобновится, что смартфоны Huawei за пределами Китая снова будут доступны с сервисами Google.
А пока новые устройства компании в Китае предлагают с собственной ОС Harmony, либо на Андроиде, но без предустановленных сервисов Google.
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