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25 марта : вторник

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Магазин приложений Huawei покоряет смартфоны и разработчиков

25.02.2020 22:20

Huawei на презентации своих продуктов рассказала про свой магазин приложений AppGallery, который на смартфонах компании устанавливается как альтернатива Google Play.
Напомним, сейчас устройства Huawei выпускаются без сервисов Google.

Вместо них китайский производитель предлагает альтернативные решения, которые можно установить через фирменный магазин приложений – AppGallery.

На мероприятии Huawei Developer Day представители компании рассказали, что в AppGallery уже зарегистрировано 1,3 млн разработчиков, а количество программ выросло до 55 тыс.

Магазин уже работает в 170 странах мира и обслуживает около 400 млн пользователей.

Также было сказано, что в магазине растет число приложений поддерживающие технологию Quick Apps, которая позволяет пользоваться программой непосредственно из самого магазина без установки на смартфон.

Quick Apps рассчитана прежде всего на быстрое соединение 5G. Сейчас в AppGallery программ с таким соединением свыше 1700 ед.

 

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