Дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5 сохранится до 2022 года

В компании Sony отличались о ситуации, связанной с производством и поставками игровых приставок Sony PlayStation 5.

По словам представителей компании дефицит, который сейчас наблюдается, сохранится.

Оказалось, что даже увеличение объёмов производства не сможет ликвидировать дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5.

По предварительным подсчетам, нехватка приставок сохранится и в следующем году, так как спрос существенно превышает уровень предложения.

Как пояснили в компании, повышенный спрос это не единственный фактор, повлиявший на дефицит, ведь еще на него повлиял и коронавирус, и глобальная нехватка полупроводников.