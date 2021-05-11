Дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5 сохранится до 2022 года

Дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5 сохранится до 2022 года11.05.2021 23:26
В компании Sony отличались о ситуации, связанной с производством и поставками игровых приставок Sony PlayStation 5.
По словам представителей компании дефицит, который сейчас наблюдается, сохранится.
Оказалось, что даже увеличение объёмов производства не сможет ликвидировать дефицит игровых консолей Sony PlayStation 5.
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По предварительным подсчетам, нехватка приставок сохранится и в следующем году, так как спрос существенно превышает уровень предложения.
Как пояснили в компании, повышенный спрос это не единственный фактор, повлиявший на дефицит, ведь еще на него повлиял и коронавирус, и глобальная нехватка полупроводников.
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