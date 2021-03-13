В сети регулярно появляются слухи о появлении новой приставки от компании Sony.

В частности, сообщается о модели Sony PlayStation 5 Slim. Недавно появилась информация о сроках ее выхода, а также известны и некоторые подробности о новинке. Согласно данным источника, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim может выйти осенью 2023 года, и она окажется лучше обычной PlayStation 5.

В частности, этой новинке приписывают 5-нанометровую платформу от AMD, за счет которой консоль будет мощнее. При этом корпус новинки изменится, а точнее он станет меньше, и соответственно сама приставка окажется легче.

Есть данные, что Sony и TSMC уже подписали соглашение, но ни одна из компаний информацию не комментирует.