Российская Caviar представила золотую Sony Playstation 5 за 38 млн рублей

Российский бренд Caviar подготовил свою версию Sony Playstation 5, на которую недавно была объявлена стоимость.

В частности, Caviar подготовила несколько версий игровой приставки, самая дорогая из которых имеет 4,5 кг золота, хотя изначально сообщалось, что в ней используют около 20 кг золота.

В результате золотая Sony Playstation 5 получила 4.5 кг золота и ценник в 38 млн рублей или 500 тыс. долларов.

Более того, оказалось, что такая версия пришлась по вкусу имеющим возможность ее приобрести.

Как сообщается, компания уже получила 1 300 заявок на консоль всего за 1,5 месяца. Одним из заказчиков оказался и американский баскетболист Леброн Джеймс.

При этом всего планируется выпустить девять золотых консолей, хотя изначально речь шла об одном экземпляре.

Помимо такой версии консоли, Caviar решила предложить и черные варианты PlayStation 5. Всего будет два варианта на выбор с отделкой кожей крокодила или карбоном. Каждая такая версия выйдет тиражом по 99 экземпляр. Первая обойдется в 5 830, а вторая в 8 140 долларов.