Данные миллионов любителей порно оказались похищены

Данные миллионов любителей порно оказались похищены06.05.2020 14:11
Пока неизвестно воспользовались ли злоумышленники данными пользователей.
С вебкам-сайта были похищены данные миллионов любителей порно.
Группа обнаружившая утечку пишет, что в распоряжении похитителей оказались имена, данные кредитных карт, почтовые адреса, данные места проживания и переписка на сервисе.
Известно, что в массиве данных есть информация о 6,5 млн жителей США, 5,3 млн граждан Бразилии, 4,8 млн из Италии и около 20 тыс. человек из России.
Ранее в России на продажу выставили данные россиян, оформлявших микрокредиты, причем хакеры продавали данные 12 млн клиентов.
Эксперт рассказал, как легко удалить свои данные из интернета
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