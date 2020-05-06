Данные миллионов любителей порно оказались похищены

Пока неизвестно воспользовались ли злоумышленники данными пользователей.

С вебкам-сайта были похищены данные миллионов любителей порно.

Группа обнаружившая утечку пишет, что в распоряжении похитителей оказались имена, данные кредитных карт, почтовые адреса, данные места проживания и переписка на сервисе.

Известно, что в массиве данных есть информация о 6,5 млн жителей США, 5,3 млн граждан Бразилии, 4,8 млн из Италии и около 20 тыс. человек из России.

Ранее в России на продажу выставили данные россиян, оформлявших микрокредиты, причем хакеры продавали данные 12 млн клиентов.