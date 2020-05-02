Эксперт рассказал, как легко удалить свои данные из интернета

Эксперт рассказал, как легко удалить свои данные из интернета02.05.2020 13:21
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как пользователю можно удалить свои данные из открытого доступа Интернета.
По словам специалиста, пользователю достаточно обратиться в техподержку социальной сети или сервиса, чтобы они удалили данные.
В России существует закон «Об информации» и «О персональных данных», в котором предусмотрено обращение пользователя к компании с целью удаления его данных.
При этом Щельцин отметил, что при обращении компания может удалить данные не сразу, а в определенный период.
К тому же бывает, что данные не удаляются, а просто скрываются из публичного пространства, пишет «Прайм».
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