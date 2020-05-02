Эксперт рассказал, как легко удалить свои данные из интернета

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, как пользователю можно удалить свои данные из открытого доступа Интернета.

По словам специалиста, пользователю достаточно обратиться в техподержку социальной сети или сервиса, чтобы они удалили данные.

В России существует закон «Об информации» и «О персональных данных», в котором предусмотрено обращение пользователя к компании с целью удаления его данных.

При этом Щельцин отметил, что при обращении компания может удалить данные не сразу, а в определенный период.

К тому же бывает, что данные не удаляются, а просто скрываются из публичного пространства, пишет «Прайм».