В сети на продажу выставили данные россиян оформлявших микрокредиты

Клиенты обращались за кредитами в 2017–2019 годах и теперь их данные продают в сети.

Полный платный пакет состоит из 12 млн клиентов, а бесплатно для ознакомления предлагают данные 1,8 тыс. клиентов кредитных учреждений.

Причем в бесплатном пакете есть паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, суммы займов и даже номера электронных кошельков. Как пишет РБК, в основном все клиенты обращались в микрофинансовые организации.

Помимо этого, в данных на клиентов указана ссылка на финансовый маркетплейс «Юником24», в котором уже подтвердили, что это записи одного из партнеров.

По заявлению представителя «Юником24», организация уже направила уведомление о прекращении сотрудничества с компанией, а также потребовали пояснить как клиентская база оказалась в Сети.

В РБК еще выяснили, что часть клиентов, которая находится в бесплатном пробнике, обращалась в компанию «Микроклад».