Число предзаказов на iPad Air и Pro 2024 стало рекордным для РФ

Предзаказы на новые модели iPad Air и Pro 2024 года в России достигли рекордного уровня. Количество и общая стоимость предварительных заказов на эти планшеты Apple превысили предыдущие модели в три раза.

По информации от МТС, наибольший спрос на планшеты пришелся на период с 15 мая по 13 июня. Большинство клиентов предпочли iPad Air, который составил 52% всех заказов, в то время как iPad Pro пришелся на 48%.

Среди доступных конфигураций большинство покупателей выбрали версию с модулем Wi-Fi. Большинство заказов относится к 11-дюймовым устройствам.

Наибольший интерес к новым моделям Apple проявили жители следующих городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ноябрьск.

В компании МТС связывают резкий рост спроса с презентацией Apple, которая состоялась 11 июня и включала несколько нововведений, включая интеграцию искусственного интеллекта.

Новые модели iPad Air и Pro 2024 года уже доступны для покупки в магазинах по цене от 80 000 рублей за iPad Air и от 134 000 рублей за iPad Pro.