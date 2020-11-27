Еще в сентябре сообщалось, что количество предварительных заказов на Cyberpunk 2077 оказалось ниже, чем ожидали.

Тем не менее в компании рассказали, что число предзаказов на Cyberpunk 2077 стало рекордным для игр CD Projekt RED.

Было отмечено, что объемы предзаказов оказались выше, чем у любого из «Ведьмаков». К тому же разработчики сообщили о высоких продажах цифровых копий, а к этому они и стремятся и будут двигаться дальше.

Полученные средства с Cyberpunk 2077 записывают как отложенный доход, который у компании увеличился до 20,7 млн долларов.

Точные цифры по доходу станут известны только тогда, когда состоится полноценный запуск игры. Согласно последним данным презентация Cyberpunk 2077 состоится уже 10 декабря.