Сотрудник CD Projekt RED не завершил прохождение Cyberpunk 2077 после 175 часов игры

Сотрудник CD Projekt RED не завершил прохождение Cyberpunk 2077 после 175 часов игры23.11.2020 22:47
Сотрудник Cyberpunk 2077 уже провел 175 часов в Cyberpunk 2077 и за это время он так и не прошел тайтл.
Как Лукаш Бабель написал в социальной сети, Cyberpunk 2077 он проходит на максимальном уровне сложности, и ему приходится действовать скрыто.
К том уже Бабель старается ознакомиться со всеми возможностями игры. Напомним, релиз Cyberpunk 2077 переносили уже несколько раз.
Игра должна поступить в продажу 10 декабря 2020 года, причем она сразу выйдет на все платформы ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В следующем году проект запустят на новых поколениях консолей.
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