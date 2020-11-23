Сотрудник CD Projekt RED не завершил прохождение Cyberpunk 2077 после 175 часов игры

Сотрудник Cyberpunk 2077 уже провел 175 часов в Cyberpunk 2077 и за это время он так и не прошел тайтл.

Как Лукаш Бабель написал в социальной сети, Cyberpunk 2077 он проходит на максимальном уровне сложности, и ему приходится действовать скрыто.

К том уже Бабель старается ознакомиться со всеми возможностями игры. Напомним, релиз Cyberpunk 2077 переносили уже несколько раз.

Игра должна поступить в продажу 10 декабря 2020 года, причем она сразу выйдет на все платформы ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В следующем году проект запустят на новых поколениях консолей.

