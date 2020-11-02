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Акции разработчика Cyberpunk 2077 Projekt Red упали на 25% за два месяца

02.11.2020 13:10

С момента своего пика в конце августа цена акций разработчика Cyberpunk 2077 CD Projekt Red упала на 25%.

Как сообщает GamesIndustry.Biz, пик пришелся на анонс мобильной AR игры The Witcher: Monster Slayer. С тех пор рыночная капитализация CD Projekt Red упала почти на 2,5 миллиарда евро (2,9 миллиарда долларов). В августе 2020 года цена за акцию составляла около 116 долларов США, а по состоянию на 30 октября она упала примерно до 84 долларов США.

В то время пандемия COVID-19 продолжалась, Cyberpunk 2077 пережил еще одну задержку до 10 декабря 2020 года, и появились сообщения об обязательном кризисе на CD Projekt Red, даже после того, как студия пообещала, что его не будет.

Руководитель студии CD Projekt Red Адам Бадовски ответил на сообщения, сказав , что это «одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять», но отметил, что разработчики «получат хорошую компенсацию за каждый дополнительный час, который они потратят».

Задержка Cyberpunk 2077 последовала за заявлением CD Projekt Red о том, что игра стала золотой. Однако разработчику потребовалось немного больше времени, и похоже, что задержка может быть связана с версиями долгожданной игры текущего поколения.

Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичински в очередной раз заявил, что после этого задержек больше не будет, так как этот последний откат имеет совершенно иной тип, чем предыдущие.

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