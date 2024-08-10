Чип Neuralink помог парализованному, но обещания Илона Маска могут не сбыться

Мозговой имплант Neuralink уже помог парализованному Нолану Арбо научиться пользоваться компьютером и достигать успехов в видеоиграх.

Однако изначальные ожидания от технологии были намного выше. Илон Маск обещал, что имплант сможет вернуть зрение незрячим людям, но новое исследование ставит под сомнение эти заявления.

Обещания Илона Маска

В прошлом году Маск утверждал, что они тестируют имплант на обезьянах, который может вернуть зрение благодаря стимуляции зрительной коры.

Он также говорил, что качество изображения может быть даже лучше, чем у обычного зрения. Однако новое исследование показывает, что в ближайшем будущем это невозможно.

Ограничения технологии

Согласно исследованию, качество восприятия, которое могут предложить мозговые импланты, будет ограничено нейрофизиологической организацией зрительной коры, а не инженерными проблемами.

Профессор психологии Вашингтонского университета Айон Файн отметил, что электроды не могут создавать пиксели или генерировать изображения высокого разрешения: «Биология так не работает».

Файн также предостерег, что ложные надежды, которые создаёт Маск, могут нанести людям вред.

Будущее Neuralink

На данный момент известно о втором человеке с имплантом Neuralink, а до конца года планируется установка устройства ещё восьми людям.