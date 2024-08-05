Млон Маск: второй пациент успешно прошел процедуру вживления чипа Neuralink

Нейропротез Neuralink продемонстрировал успех во второй операции по имплантации

Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил об успешном ходе второй операции по имплантации чипа мозг-компьютерного интерфейса.

В интервью популярному YouTube-блогеру Лексу Фридману Маск рассказал, что второй пациент, которому был имплантирован нейропротез Neuralink, показывает положительную динамику после операции.

По словам предпринимателя, в головном мозге человека успешно работает 400 электродов нейропротеза. Маск отметил, что система фиксирует большое количество сигналов мозга и демонстрирует стабильную и эффективную работу.

Ранее Илон Маск объявил, что компания Neuralink ищет второго добровольца для участия в эксперименте с мозговым имплантом. Этот имплант, называемый Telepathy, позволяет управлять телефоном и компьютером при помощи мыслей.