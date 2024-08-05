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Млон Маск: второй пациент успешно прошел процедуру вживления чипа Neuralink

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Нейропротез Neuralink продемонстрировал успех во второй операции по имплантации

Илон Маск, основатель компании Neuralink, сообщил об успешном ходе второй операции по имплантации чипа мозг-компьютерного интерфейса.

В интервью популярному YouTube-блогеру Лексу Фридману Маск рассказал, что второй пациент, которому был имплантирован нейропротез Neuralink, показывает положительную динамику после операции.

По словам предпринимателя, в головном мозге человека успешно работает 400 электродов нейропротеза. Маск отметил, что система фиксирует большое количество сигналов мозга и демонстрирует стабильную и эффективную работу.

Ранее Илон Маск объявил, что компания Neuralink ищет второго добровольца для участия в эксперименте с мозговым имплантом. Этот имплант, называемый Telepathy, позволяет управлять телефоном и компьютером при помощи мыслей.

 

Первый человек с чипом Neuralink Арбо хотел бы прожить с ним ещё пять лет

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