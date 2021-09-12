📌 Чего ожидать на Apple Event 14 сентября: iPhone 13, Apple Watch Series 7 и другое

Apple проводит свое ежегодное мероприятие, посвященное iPhone, во вторник, 14 сентября, и, как и в прошлом году, оно будет полностью цифровым. Слухи о том, что нас ждет, ходят уже много месяцев, поэтому мы хорошо представляем, чего ожидать.

Мы ожидаем, что на мероприятии будут представлены новые модели iPhone 13 и Apple Watch Series 7, а также новые ремешки для Apple Watch и чехлы для iPhone. Мы также могли бы получить AirPods 3, и есть и другие продукты на горизонте, такие как новые iPad и M1X MacBook Pro, но, по слухам, Apple проведет несколько мероприятий в течение следующих нескольких месяцев, и это может быть больше ориентировано на iPhone.

В этом руководстве подчеркивается все, что мы ожидаем увидеть на сентябрьском мероприятии, основываясь на слухах, которые мы слышали до сих пор.

iPhone 13

Apple выпустит четыре iPhone в 2021 году, в том числе 5,4-дюймовый iPhone 13 mini, 6,1-дюймовый iPhone 13, 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max. Если это очень похоже на линейку iPhone 12, то это так.

Модели iPhone 13 будут почти идентичны моделям iPhone 12, и мы ожидаем некоторых изменений дизайна. Тем не менее, новые модели могут быть немного толще, и могут быть новые цвета. Ходили слухи, но не подтвердили более темный оттенок серого графита и бронзы, как и розовый оттенок.

Боковая кнопка, кнопка отключения звука и кнопки регулировки громкости могут быть немного ниже, и некоторые из самых больших изменений дизайна коснутся камеры. У iPhone 13 Pro выступ камеры будет больше, а у iPhone 13 mini и iPhone 13 линзы будут расположены по диагонали. Неровности камеры могут быть толще, но отдельные линзы будут меньше выступать.

Модели iPhone 13 будут почти идентичны моделям iPhone 12, и мы ожидаем некоторых изменений дизайна. Тем не менее, новые модели могут быть немного толще, и могут быть новые цвета. Ходили слухи, но не подтвердили более темный оттенок серого графита и бронзы, как и розовый оттенок.

Боковая кнопка, кнопка отключения звука и кнопки регулировки громкости могут быть немного ниже, и некоторые из самых больших изменений дизайна коснутся камеры. У iPhone 13 Pro выступ камеры будет больше, а у iPhone 13 mini и iPhone 13 линзы будут расположены по диагонали. Неровности камеры могут быть толще, но отдельные линзы будут меньше выступать.

По слухам, Apple использует батареи большего размера во всех моделях iPhone 13, что может увеличить время автономной работы, но постоянно включенный дисплей и частота обновления 120 Гц могут съесть часть этого на моделях Pro. Мы слышали слух, что проводная зарядка может быть быстрее с поддержкой до 25 Вт, а обратная беспроводная зарядка возможна, но не была подтверждена надежным источником.

Технология камеры улучшается с каждым годом, и, по слухам, все новые iPhone получают обновленные функции. Некоторые из самых значительных улучшений коснутся iPhone 13 Pro, который, как ожидается, будет на уровне iPhone 13 Pro Max в этом году с улучшенным телеобъективом.

Ожидается, что iPhone 13 Pro и Pro Max получат датчики с более крупными пикселями для улучшения фотографий в условиях низкой освещенности, а сверхширокоугольная камера на этих моделях будет иметь автофокус и улучшенную диафрагму f / 1.8 для улучшений при слабом освещении. Ожидается, что функция стабилизации со сдвигом сенсора, доступная в моделях Pro, появится во всей линейке iPhone 13 для гораздо большей стабильности для широкоугольной камеры. На моделях Pro сверхширокоугольная камера также может использовать стабилизацию смещения сенсора.

Новый кинематографический видеорежим будет работать как портретный режим, но для видео, и Apple добавляет поддержку ProRes в модели Pro, которые являются видеоэквивалентом ProRAW. Встроенные фильтры камеры будут улучшены и будут применяться к объектам и людям более точно, а не накладываться на всю фотографию, плюс ночной режим может получить более качественные цвета и новые функции для распознавания ночного неба.

Модели iPhone 13 могут впервые поддерживать до 1 ТБ памяти по сравнению с предыдущим максимумом в 512 ГБ.

Ходили слухи о безпортном дизайне и Touch ID под дисплеем, но они не оправдались, и мы больше не ожидаем этих функций.

Apple Watch серии 7

В этом году не ожидается никаких новых функций здоровья для Apple Watch, но они получают первый редизайн, который мы видели с 2018 года. Apple Watch Series 7 будет лучше соответствовать iPhone 13, потому что он использует тот же дизайн с плоскими краями, который Существенное изменение по сравнению с изогнутыми краями Apple Watch с момента их появления в 2015 году.

Apple Watch Series 7 будут представлены в новых вариантах размера 41 мм и 45 мм, по сравнению с 40 мм и 44 мм. В сочетании с более тонкими лицевыми панелями это позволит создавать дисплеи значительно большего размера, которые также будут включать новую технику ламинирования, которая приближает дисплей к поверхности часов.

Мы могли увидеть новые варианты цвета, такие как зеленый цвет, который может присоединиться к синему оттенку, введенному в прошлом году, или заменить его. Ходили смешанные слухи о том, сделает ли новый дизайн Series 7 толще или тоньше, поэтому нам придется подождать, чтобы увидеть.

Обновленный чип S7 будет включен в Series 7, и, поскольку он меньше, он оставляет больше места для других компонентов, таких как батарея большего размера. Ожидается новая беспроводная связь, а также улучшенная версия нынешнего сверхширокополосного чипа U1.

Apple разрабатывает новые эксклюзивные циферблаты для Series 7, которые сочетаются с дисплеями большего размера, включая циферблат Modular Max, циферблат Continuum и новый циферблат мирового времени. Наряду с выпуском новых часов Apple дебютирует с новыми функциями «Время бежать» и «Аудио-медитации», которые будут сопровождать опцию «Пора идти», которая была представлена ​​ранее в этом году.

Сообщается, что у Apple возникли некоторые трудности с наращиванием массового производства Apple Watch Series 7, поэтому, хотя мы ожидаем увидеть презентацию на этом мероприятии, его фактический запуск может быть немного отложен по сравнению с iPhone 13 или изначально доступен только в очень ограниченном количестве. количества.

Чтобы узнать больше об Apple Watch Series 7, у нас есть специальное руководство, в котором собрано все, что мы о нем знаем.

AirPods 3

Самые доступные наушники Apple получат обновление в 2021 году, и оно может появиться на сентябрьском мероприятии, хотя мы немного менее уверены, что оно произойдет на этом мероприятии, чем в случае с iPhone и Apple Watch. Когда бы они ни прибыли, AirPods 3 претерпят изменения в дизайне и станут более похожими на AirPods Pro.

Мы ожидаем дизайн AirPods Pro с более короткими стержнями, и ходят смешанные слухи о том, будут ли новые AirPods иметь такие же силиконовые наконечники или они сохранят текущий дизайн без наконечников, но похоже, что они будут быть бесшумным гибридом нынешних AirPods и AirPods Pro.

Корпус короче и шире, чем нынешний корпус AirPods, и больше похож на корпус AirPods Pro.

Возможно новое внутреннее оборудование с обновленным беспроводным чипом, и мы увидим увеличение дальности действия и время автономной работы. AirPods 3 не получит таких функций AirPods Pro, как шумоподавление, и по-прежнему останутся самыми доступными AirPods.

Обновления программного обеспечения

Ожидается, что Apple выпустит iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 всего за несколько дней до появления новых моделей iPhone.

Если модели iPhone будут анонсированы 14-го числа и будут запущены, например, 24-го, мы можем увидеть запуск обновлений программного обеспечения 22-го числа.

В качестве альтернативы, некоторые из обновлений программного обеспечения могут появиться уже 15-го числа, если Apple повторит время прошлого года. В любом случае Apple сообщит нам даты запуска программного обеспечения в день мероприятия.

Если Apple будет следовать своей недавней схеме выпусков, macOS Monterey может быть выпущен немного позже iOS 15 и ее родственных обновлений, поэтому мы не увидим Monterey до конца сентября или октября.

Ожидается позже в этом году

В прошлом году Apple проводила мероприятия в сентябре, октябре и ноябре, и это была осенняя феерия. Многочисленные мероприятия оказались успешными, и мы рассчитываем на это и в этом году.

2020 год был особой ситуацией из-за задержки iPhone, поэтому в этом году у нас может быть только два события, но три все еще возможны. Вот что мы можем увидеть на мероприятиях, проводимых в октябре и / или ноябре:

MacBook Pro — Apple работает над обновленной версией MacBook Pro, которая будет иметь размеры 14 и 16 дюймов. У него будут более тонкие лицевые панели и увеличенный дисплей, а также переработанный корпус. Это ознаменует возвращение подключения MagSafe через USB-C, и Apple также вернет порт HDMI и слот для SD-карты. В новых моделях MacBook Pro будет отказано от Touch Bar в пользу ряда функциональных клавиш, и во многих отношениях этот редизайн ознаменует возврат к MacBook Pro до 2016 года. В частности, в будущих моделях MacBook Pro будет использоваться новый чип «M1X», являющийся обновлением M1.

Mac mini. По словамМарка Гурмана из Bloomberg , Apple работает над новой версией Mac mini, которая будет иметь чип M1X. Этот новый Mac mini заменит текущую версию Mac mini от Intel и появится «в ближайшие несколько месяцев».

iPad 9 — В разработке находится новая версия недорогого iPad, выпуск которой ожидается до конца года. У него по-прежнему будет кнопка «Домой», но он получит обновленный 10,5-дюймовый дисплей, который может быть тоньше и легче, чем предыдущие модели. Также ожидается более быстрый чип A-серии.

iPad mini 6 — Apple готовит серьезные изменения для iPad mini 6, который, как ожидается, будет обновлен с полностью дисплеем. Как и iPad Air, у него не будет кнопки «Домой» и может быть кнопка питания Touch ID.

Как смотреть мероприятие Apple Event 14

Акция iPhone 13 начнется во вторник, 14 сентября, в 10:00 по тихоокеанскому времени. Apple будет вести прямую трансляцию мероприятия на своем веб-сайте и на YouTube.