Бюджетным MacBook не достанется новая ИИ-функция Apple

Некоторые более дешевые модели MacBook не смогут использовать новую функцию искусственного интеллекта.

Эта функция, называемая «автоматическое завершение кода», помогает программистам писать код быстрее. Она использует специальные алгоритмы машинного обучения, чтобы предсказывать, какой код нужно написать дальше.

Однако для этой функции необходимо иметь как минимум 16 ГБ оперативной памяти. Это означает, что владельцы самых доступных моделей MacBook не смогут воспользоваться этой новой функцией.