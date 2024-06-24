Упрощённая Apple Vision Pro станет работать только при подключении к iPhone или Mac

Компания Apple планирует представить доступную версию своей гарнитуры дополненной и виртуальной реальности, называемой Vision Pro, в 2025 году. Однако эта версия не будет самостоятельно функционировать, она будет требовать подключения к iPhone или Mac.

Согласно информации, раскрытой Bloomberg, новая версия Vision Pro будет более доступной, но не будет обладать такой же вычислительной мощностью, как дорогая модель Vision Pro, которая стоит от 3500 долларов.

Вместо этого, эти очки будут частично полагаться на производительность подключенного смартфона или компьютера.

Компания Apple не планирует отказываться от рынка высококлассных гарнитур, но второе поколение Vision Pro будет выпущено позже, чем планировалось. Новая Vision Pro должна была выйти в 2025 году, но теперь ожидается, что это произойдет к концу 2026 года.