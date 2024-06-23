Китай не хочет впускать новый ИИ от Apple на свой рынок

Apple пыталась убедить китайские власти, предлагая модели искусственного интеллекта, работающие на китайском языке, но даже в этом случае получение одобрения не гарантируется.

Вместо этого компания, по слухам, надеется на сотрудничество с местными компаниями, такими как Baidu, но неизвестно, состоится ли такое сотрудничество.

У компании Apple могут возникнуть проблемы с ее искусственным интеллектом Apple Intelligence не только в Евросоюзе, но и в Китае.

Apple недавно представила свою технологию искусственного интеллекта, но она может не стать доступной в половине стран мира, включая Китай.

По данным TrendForce, Apple должна получить одобрение китайского правительства, если она хочет выпустить устройства с искусственным интеллектом.

Вопрос о том, требуется ли такое одобрение для уже выпущенных iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, остается открытым. Это касается не самих устройств, а функций, которые они предлагают. Впрочем в Китае Apple может выпустить iPhone 16 без функций Apple Intelligence или с ограничениями.