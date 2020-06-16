Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Xiaomi для российского рынка версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты представила в конце мая.

Теперь этот фитнес-браслет стал доступен для заказа в розничных магазинах партнеров и на официальном сайте производителя.

С 16 июля Mi Smart Band 4 с NFC можно заказать по цене 3990 рублей. Для сравнения обычная версия устройства на российском рынке оценивается в 2990 рублей. Mi Smart Band 4 с NFC в России работает с картами MasterCard.

Новый для России смарт-браслет от обычной версии отличается только наличием датчика для бесконтактной оплаты и батареей.

В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные.

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.