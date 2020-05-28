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Раскрыта цена Xiaomi Mi Smart Band с NFC в России

29.05.2020 00:11

С 16 июня компания Xiaomi начнёт продавать фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band с NFC.

С помощью этого браслета можно будет производить оплату покупок в магазинах, а для этого нужно только подвязать банковскую карту.

На большой презентации помимо флагманского смартфона, еще был представлен долгожданный браслет Mi Smart Band 4 с NFC.

Сейчас в России предлагается только обычная версия, и ее стоимость составляет 2 990 рублей, а с 16 июня можно будет приобрести Mi Smart Band 4 NFC.

Его в магазинах будут продавать по рекомендованной розничной цене 3 690 рублей.

Новинка от обычной версии отличается только наличием датчика для бесконтактной оплаты и батареей.

В Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC емкость аккумулятора составляет 125 мАч против 135 мАч в Mi Smart Band 4. В остальном устройства идентичные.

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