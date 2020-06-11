Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без

Xiaomi 11 июня представила новый фитнес браслет Mi Band 5, который получил ряд существенных изменений, но остался очень доступным.

Как и Mi Band 4 новинка будет предлагаться в двух версиях — с NFC и без него. Первый вариант будет стоить 32 доллара, а обычная версия обойдется в 27 долларов.

Xiaomi Mi Band 5 в сравнении с Mi Band 4 получил увеличенный на 20% экран. Теперь его диагональ составляет 1,2-дюйма.

В фитнес-браслете используется Bluetooth версии 5.0, а еще гаджет получил батарею на 125 мАч, что позволит ему работать на одном заряде до 14 дней.

Заряжается Mi Band 5 через магнитный кабель, который подсоединятся на обратной стороне капсулы.

Заявлено, что в устройстве установили более точный датчик частоты сердечных сокращений. Помимо этого, в Mi Band 5 есть барометр, акселерометр и датчик приближения.



Фитнес-браслет распознает 11 спортивных режимов, а также система пользователю может давать рекомендации по активности с учётом его веса, возраста и пола.

Еще браслет может следить за качеством и продолжительностью сна. С Mi Band 5 можно плавать и нырять, так как он получил защиту от воды и способен выдержать давление до 50 метров под водой.