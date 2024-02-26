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Bloomberg: Apple задумалась над выпуском дешевой версии Apple Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

У американской компании есть грандиозные планы по завоеванию носимых устройств.

Вероятно, популярность Vision Pro заставила компанию, задуматься о выпуске более доступной альтернативы вроде бюджетного айфона.

Если верить сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, Apple намерена скоро выпустить дешевую версию Apple Vision Pro.

Если быть точнее, то такое устройство появится в ближайшие годы, а среди возможностей будет только прослушивание музыки и прием звонков.

То есть умные очки нес могут вести трансляцию AR-изображения на экраны. Еще Apple возможно сделает наушники, в которых будут встроены камеры и предложат ИИ.

Пользователи Apple Vision Pro стали сообщать о появлении трещин на гарнитуре

Себестоимость гарнитуры Apple Vision Pro составляет 1542 доллара при цене 3 499 долларов

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