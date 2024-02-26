Bloomberg: Apple задумалась над выпуском дешевой версии Apple Vision Pro

У американской компании есть грандиозные планы по завоеванию носимых устройств.

Вероятно, популярность Vision Pro заставила компанию, задуматься о выпуске более доступной альтернативы вроде бюджетного айфона.

Если верить сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, Apple намерена скоро выпустить дешевую версию Apple Vision Pro.

Если быть точнее, то такое устройство появится в ближайшие годы, а среди возможностей будет только прослушивание музыки и прием звонков.

То есть умные очки нес могут вести трансляцию AR-изображения на экраны. Еще Apple возможно сделает наушники, в которых будут встроены камеры и предложат ИИ.