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Пользователи Apple Vision Pro стали сообщать о появлении трещин на гарнитуре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

О случаях повреждений стекла на гарнитуре сообщили пользователи Reddit.

Пользователи Apple Vision Pro стали сообщать о появлении трещин на гарнитуре

На фотографиях, опубликованных пользователями, видны явные трещины на стекле, особенно в области переносицы. Предположительно, их появление связано с производственным дефектом.

Хотя количество сообщений о повреждении стекла остается незначительным по сравнению с общим количеством проданных устройств, это все равно подчеркивает важность надежного контроля качества и ответственного обслуживания клиентов со стороны Apple.

С другой стороны ремонт стекла гарнитуры обойдется недешево, даже если оформлена страховка. Стоимость замены стекла, как сообщалось ранее, составляет 800 долларов или 300 долларов по страховке.

 

 

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