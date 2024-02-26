Себестоимость гарнитуры Apple Vision Pro составляет 1542 доллара при цене 3 499 долларов

Производство гарнитуры Apple Vision Pro обходится компании недешево, почти половина стоимости в $3499 приходится на дорогостоящие компоненты.

Спецификация материалов, составленная исследователями Omdia, показывает, что стоимость компонентов составляет около $1542, а это примерно 44% от стоимости гарнитуры.

Самым дорогим компонентом являются два OLED-дисплея micro от Sony, стоимость каждого из которых составляет $228.

Однако, несмотря на высокую стоимость производства, Apple может снизить стоимость оборудования в будущем благодаря обновлениям моделей и оптимизации производства.