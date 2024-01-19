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Первым смартфоном с новым защитным стеклом Gorilla Armor стал Samsung Galaxy S24 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Samsung сотрудничает с компанией Corning уже более 50 лет, и на Galaxy S24 Ultra они представили новый материал под названием Gorilla Glass Armor.

Это защитное покрытие, которое заменяет предыдущую версию Gorilla Glass Victus. Заявлено, что Gorilla Glass Armor состоит из 25% переработанных материалов.

Одна из главных преимуществ Gorilla Glass Armor заключается в снижении отражений на 75%, что значительно улучшает видимость и читаемость экрана в любых условиях освещения.

Кроме того, этот материал обладает впечатляющей прочностью и устойчивостью к царапинам, превосходя предыдущие версии защитных стекол.

Samsung Galaxy S24 Ultra стал первым смартфоном, на котором было установлено Gorilla Glass Armor, и благодаря использованию титановой рамки, он получил прочность и долговечность на самом высоком уровне.

Вскоре мы сможем увидеть тесты, которые подтвердят заявления о прочности и надежности этого нового материала защиты. Между тем, новые флагманские модели Samsung стали доступны для предзаказа в России, о чем сообщалось ранее.

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