Ранее новые смартфоны предлагали для заказа на российском рынке, а теперь они поступили в свободную продажу.

Ранее новые смартфоны предлагали для заказа на российском рынке, а теперь они поступили в свободную продажу.

ASUS начала продажи в России смартфонов ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip, в подарок к которым первым покупателям предлагают бесплатную подписку Яндекс.Плюс на 12 месяцев.

Смартфон Asus Zenfone 8 представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти. Так, версия 8/128 ГБ оценена в 63 990 рублей, а вариант 16/256 ГБ обойдется уже в 73 990 рублей.

Что касается смартфона с камерой-перевертышем, то его можно купить только в версии 8/256 ГБ по цене 69 990 рублей.