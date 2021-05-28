Компания Asus начала продажи в России смартфона Asus Zenfone 8

Новый для российского рынка смартфон стал доступен для заказа в двух конфигурациях с разным объемом памяти.

Россиянам предлагают оформить заказ на смартфон в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 63 990 рублей.

Модификация 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценена уже в 73 990 рублей. Пользователи, которые оформят заказ на смартфон, получат 12 месяцев подписки Яндекс.Плюс в подарок.

Напомним, что в Asus Zenfone 8 установлен AMOLED-экран разрешением 2400 х 1080 пикселей, диагональю 5,9 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Камера для селфи имеет разрешение 12 Мп, а в основной камере есть датчики на 64 и 12 Мп.

Процессор в модели Snapdragon 888, а ее автономность будет обеспечивать аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки.

Работает аппарат под управлением Android 11. Среди другого стоит отметить наличие 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, NFC, FM-радио, USB Type-C, а также IP65/IP68.