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Asus Zenfone 8 Flip с камерой-перевёртышем стал доступен для заказа в РФ

02.06.2021 23:41

Несколько дней назад в России стартовал прием заказов на компактный смартфон Zenfone 8, теперь компания Asus начала принимать заказы на Zenfone 8 Flip, оснащённый камерой-переветышем.
Российскую новинку можно заказать по цене 69 990 рублей. Эта цена актуальна для версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Все, кто успеет оформить предварительный заказ на Zenfone 8 Flip, в подарок получат 12 месяцев подписки Яндекс.Плюс.

Asus Zenfone 8 Flip с камерой-перевёртышем стал доступен для заказа в РФ
Напомним, уникальный смартфон от компании Asus получил AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей. Дисплей работает с частотой 90 Гц, и под ним расположен дактилоскопический датчик.

Основан аппарат на флагманском процессоре Snapdragon 888. Под «капотом» также установлена батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт.

Единственная камера, которая выступает как основная и фронтальная, получила датчики на 64 Мп и 12 Мп. В смартфоне также есть стереодинамики и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

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