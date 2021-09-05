В Apple Watch Series 7 впервые за последние годы будет обновлен дисплей

В Apple Watch Series 7 грядут большие изменения, поскольку новые слухи указывают на то, что линейка будет включать более плоский и крупный дисплей, чем его предшественники. Если это правда, это будет первый серьезный сдвиг в размерах с момента выпуска Series 4 в 2018 году.

Слухи циркулировали в течение нескольких месяцев, с таких источников, как Bloomberg «s Марк Гурман , утверждающих в линейке будут представлены„немного редизайн“и YouTuber Джон Проссер говорят часы будут идти с плоским дизайном. Последний шум об увеличенных размерах исходит из отчета Bloomberg Gurman, опубликованного в четверг, в котором говорится, что мы можем ожидать, что Series 7 будет доступна в размерах корпуса 41 мм и 45 мм, в отличие от текущего выбора размеров 40 мм и 44 мм.

Буквально на прошлой неделе фанаты были довольно разочарованы выпуском рендеров клонов, которыми Маджин Бу поделился в Твиттере, которые имели довольно неуклюжий и громоздкий вид. После всех слухов об изменении дизайна первоначальный внешний вид не оправдал ожиданий, мягко говоря, хотя кажется, что они не очень репрезентативны для того, что мы на самом деле можем ожидать увидеть.

9to5Mac утверждал, что рендеры клонов за 60 долларов просто производились на основе грубых схем и существуют в основном для производителей корпусов. Сайт уверен, что настоящая Series 7 будет иметь гораздо более плавный переход между дисплеем и корпусом, как это видно в других технических продуктах Apple. Хотя мы не можем быть уверены в правильности их предположений, пока не получим официальное подтверждение от Apple, мы не должны терять надежду, что новая серия останется такой же элегантной, как и прежде.