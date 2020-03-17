Apple выпустила новые беспроводные наушники Powerbeats 4

Apple с 18 марта начнет принимать заказы на новые беспроводные наушники Powerbeats 4. Их будут предлагать через сайт Powerbeats по цене 149 долларов.

Powerbeats 4 выйдут в красном, черном и белом цветах с фирменными технологиями американской компании, поддержкой голосового помощника и защитой от влаги и пыли.



В Powerbeats 4 установили процессор Apple H1, который также используется в наушниках Powerbeats Pro. Заявлено, что новинка на одном заряде проработает до 15 часов, причем наушники получили поддержку быстрой зарядки через Lightning.