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Apple запретила игры и приложения связанные с коронавирусом

15.03.2020 17:22

Американская компания официально уведомила всех разработчиков о нововведениях и запретах.

Apple запретила игры и приложения, связанные с коронавирусом COVID-19.

В частности, компания начнет вводить новые правила проверки приложений и в случае обнаружения приложений или игр связанных с коронавирусом, их будут удалять.

При этом отмечается, что исключением из правил станут коммерческие организации и госучреждения, которые создают приложения, связанные с коронавирусом.

Приложения с пометкой «Событие, чувствительное ко времени», в которых предлагается помощь людям во время пандемии, будут рассматриваться в приоритетном порядке.

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