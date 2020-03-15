Apple запретила игры и приложения связанные с коронавирусом15.03.2020 17:22
Американская компания официально уведомила всех разработчиков о нововведениях и запретах.
Apple запретила игры и приложения, связанные с коронавирусом COVID-19.
В частности, компания начнет вводить новые правила проверки приложений и в случае обнаружения приложений или игр связанных с коронавирусом, их будут удалять.
При этом отмечается, что исключением из правил станут коммерческие организации и госучреждения, которые создают приложения, связанные с коронавирусом.
Приложения с пометкой «Событие, чувствительное ко времени», в которых предлагается помощь людям во время пандемии, будут рассматриваться в приоритетном порядке.
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