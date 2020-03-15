Apple за пределами Китая закрывает магазины Apple Store

Apple за пределами Китая закрывает магазины Apple Store15.03.2020 15:41
На сайте компании Apple появилось сообщение о закрытии всех розничных магазинов Apple Store. Тим Кук из-за короновируса принял решение до 27 марта закрыть все магазины компании.
Помимо этого, было принято решение провести конференция разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате.
По слухам из-за COVID-19 также перенесли презентацию новых продуктов.
После начала распространения COVID-19 в Китае практически сразу были закрыты все магазины, включая Apple Store.
Сейчас в КНР распространение вируса пошло на спад и розничные магазины компании снова начали работать.
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