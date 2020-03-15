Apple за пределами Китая закрывает магазины Apple Store

На сайте компании Apple появилось сообщение о закрытии всех розничных магазинов Apple Store. Тим Кук из-за короновируса принял решение до 27 марта закрыть все магазины компании.

Помимо этого, было принято решение провести конференция разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате.

По слухам из-за COVID-19 также перенесли презентацию новых продуктов.

После начала распространения COVID-19 в Китае практически сразу были закрыты все магазины, включая Apple Store.

Сейчас в КНР распространение вируса пошло на спад и розничные магазины компании снова начали работать.