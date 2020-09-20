Apple выпустила бумажные браслеты для подбора смарт-часов

Американская компания Apple недавно презентовала смарт-часы Watch Series 6, а вместе с ними дебютировали и новые ремешки Solo Loop и Braided Solo Loop.

О новинках более подробно «Астера» писала ранее. При этом в компании Apple предлагают своим клиентам подобрать себе новые ремешки, а сделать это можно с помощью бумажных браслетов, предлагаемых в фирменных магазинах.

Это сделано для того, чтобы правильно подобрать размер ремешков. Впрочем, желающие смогу на официальном сайте компании скачать документ, в котором будут бумажные ремешки и их предложат распечатать.

Это нужно на случай, когда Solo Loop и Braided Solo Loop заказывают в режиме онлайн.

Казалось бы, что все просто, но есть один нюанс – чтобы правильно подобрать ремешок нужно выбирать немного больший размер, так как при расчетах инженеры компании немного промахнулись и выбранный браслет будет сидеть очень туго.