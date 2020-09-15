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Apple показала новый ремешок Solo Loop для Apple Watch Series 6

15.09.2020 20:34

Apple выпустила ряд новых ремешков для часов наряду с Apple Watch Series 6, в том числе новый Solo Loop. Поставляется в гладкой и плетеной версиях.

Apple показала новый ремешок Solo Loop для Apple Watch Series 6

Новые ремешки доступны в пяти цветах, которые идеально сочетаются с новыми цветными вариантами корпуса Apple Watch Series 6.

Полоса Solo Loop идеально однородна, без разрывов и вмятин. Это просто гладкая петля из гибкой резины. Есть также плетеная версия для людей, которым нужна текстура на запястье.

Apple также модернизировала коллекцию групп Hermes, добавив обновленные стили одинарного и двойного тура.

Новые ремешки были объявлены одновременно с представлением Apple Watch 6 с датчиком кислорода в крови и Apple Watch SE за 279 долларов.

Apple представила Apple Watch SE за 279 долларов в дизайне Series 4

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