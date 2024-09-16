Apple всё ещё разрабатывает Watch SE 3 с корпусом из прочного пластика

Новые Apple Watch SE с корпусом из прочного пластика ожидаются в следующем году. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple планирует анонсировать этот вариант умных часов, который, вероятно, будет оснащён мощным процессором.

Первая модель Apple Watch SE вышла в 2020 году и имела алюминиевый корпус и более старый процессор. В 2022 году часы обновились, получив пластиковую крышку и процессор от более дорогих Apple Watch Series 8, а цена снизилась до 249 долларов.

Переход на полностью пластиковый корпус может сделать Watch SE более доступными и позволить предлагать разнообразные яркие цвета, что привлечёт молодую аудиторию.

Ожидается, что новая модель получит дополнительные функции, такие как ЭКГ и Always-On Display, а производительность улучшится по сравнению с текущими моделями.