Стали известны характеристики и цены на iPhone SE 4 и Apple Watch SE 3

Инсайдер и автор YouTube-канала Matt Talks Tech раскрыл предполагаемые спецификации новых устройств компании Apple.

Согласно его данным, iPhone SE 4 получит 6-дюймовый OLED-экран, процессор Apple A18, 8 ГБ ОЗУ, камеру 48 мп, аккумулятор ёмкостью 3279 мАч, порт USB Type-C, модем 5G и защиту IP68.

Что касается стоимости, то цена составит ориентировочно $499-579 в зависимости от объёма памяти 128/256 ГБ.

Apple Watch SE следующего поколения будут представлены в двух размерах, получат пластиковый корпус, экран LTPO OLED с яркостью 1000 нит и плотностью 326 ppi, чип S10, все датчики Watch 8-9, модуль UWB и Bluetooth 5.3.

Время работы — до 18 часов. Цены — от $249 за 41-мм модель с GPS до $329 с LTE/5G.

Оба гаджета, по данным источника, могут быть представлены весной-летом 2025 года с заметным апгрейдом по сравнению с предшественниками.