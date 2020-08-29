Apple удалила аккаунт разработчика Epic Games из App Store

Apple сообщила, что удалила учетную запись разработчика, которую Epic Games использовала для публикации и обновления игр в App Store.

Этот шаг означает, что игры Epic, такие как мобильные RPG Battle Breakers, больше не доступны для загрузки в iOS App Store, и Fortnite переживает ту же судьбу, с которой уже несколько недель сталкивается. Пользователи, которые ранее загрузили теперь уже несуществующие игры Epic Games, такие как Infinity Blade, по-прежнему смогут играть в них, но их больше нельзя будет повторно загрузить или использовать какие-либо ранее доступные покупки в приложении.

Обновления приложения Epic для iOS также отключены, что означает, что игроки iOS Fortnite застряли без доступа к тематическому контенту Marvel, который был недавно добавлен в игру. Игроки Fortnite на iOS в настоящее время также не могут воспользоваться кроссплатформенной игрой с игроками, использующими последнюю версию на других платформах.

В заявлении для прессы Apple еще раз сослалась на попытку Epic обойти стандартную платежную платформу iOS для Fortnite в качестве основной причины проблемы:

Мы разочарованы тем, что нам пришлось удалить учетную запись Epic Games в App Store. Мы много лет работали с командой Epic Games над их запусками и выпусками. Суд рекомендовал Epic соблюдать руководящие принципы App Store, пока их дело продвигается вперед, руководящие принципы, которым они следовали в течение последнего десятилетия, пока они не создали эту ситуацию. Epic отказалась.

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