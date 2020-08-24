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Компания Microsoft поддержала Epic Games в борьбе с Apple

24.08.2020 08:29

Microsoft вступила в назревающую судебную тяжбу между Apple и Epic Games из-за политики первой в отношении ее политики App Store.

В заявлении, поданном в воскресенье, старший инженер Microsoft сказал, что разрешение Apple заблокировать учетную запись разработчика Epic Games нанесет значительный удар по производителям игр, включая Microsoft, поскольку они не смогут использовать Unreal Engine от Epic.

Unreal Engine, разновидность игрового движка, представляет собой широко используемый набор технологий, обеспечивающих основу для создания трехмерной графики. Epic лицензирует движок компаниям, которые используют эту технологию за определенную плату.

«Если Unreal Engine не может поддерживать игры для iOS или macOS, Microsoft будет необходимо выбирать между отказом от своих клиентов и потенциальных клиентов на платформах iOS и macOS или выбором другого игрового движка при подготовке к разработке новых игр», — заявил Кевин Гаммилл, менеджер по разработке игр.

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