Суд запретил Apple удалять аккаунт разработчика Epic Games из App Store

Окружной суд Калифорнии отказал Epic Games в восстановлении игры Fortnite в App Store, но также потребовал от Apple не блокировать способность игрового гиганта предоставлять и распространять Unreal Engine в экосистеме производителя iPhone.

Судья окружного суда США Ивонн Гонсалес Роджерс заявил, что Apple не может принять ответные меры против Epic Games, заблокировав учетные записи разработчиков игровой фирмы или ограничив разработчиков платформ Apple в доступе к широко используемым инструментам Unreal Engine.

«Отчет показывает потенциальный значительный ущерб как самой платформе Unreal Engine, так и игровой индустрии в целом, в том числе как сторонним разработчикам, так и игрокам», — сказала она, добавив, что даже несмотря на то, что Epic Games нарушила правила App Store, это не нарушило любые контракты, связанные с Unreal Engine и инструментами разработчика.

«Apple решила действовать сурово и тем самым повлияла на сторонние организации и экосистему сторонних разработчиков», — сказал Роджерс.

Но это решение не было полной победой для Epic Games, которая также попросила восстановить Fortnite в iOS App Store. Роджерс сказал, что игра останется вне App Store, если Epic Games не попытается вернуть ее в соответствии с правилами App Store.