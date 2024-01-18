Apple создала и запустила лимитированные AirPods Pro в стиле китайского Нового года

В честь предстоящего китайского Нового года, Apple выпустила ограниченную серию второго поколения AirPods Pro с гравировкой «Год Дракона».

Эти необычные AirPods Pro доступны в онлайн-магазинах Apple в Китае, а также в Южной Корее.

Особенностью новинки является гравировка дракона на корпусе зарядного кейса USB-C, а также красный дракон, напечатанный на коробке, в которой они поставляются. В остальном, эти AirPods Pro не отличаются по функциональности и цене от обычных моделей.

Apple ранее уже выпускала ограниченные серии AirPods Pro в некоторых азиатских странах в честь различных летных знаков китайского зодиака.

Кроме того, Apple представила подарочный гид к китайскому Новому году в перечисленных странах и регионах. В рамках этой акции, Apple также предлагает временные скидки на различные продукты в Китае.