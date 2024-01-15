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Apple решила увеличить спрос и внезапно снизить цену на iPhone 15 в КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Впервые за многие годы Apple приняла решение снизить официальные цены на новые iPhone в Китае из-за опасений относительно падения спроса.

Ранее сообщалось, что устройства Apple стали меньше интересовать пользователей из-за более выгодных предложений от китайских компаний.

Похоже действительно американская компания теряет свои позиции на одном из крупнейших рынков, что привело к решению снизить стоимость, правда скидки будут действовать несколько дней.

Как сообщает Bloomberg, скидку предоставят в период с 18 по 21 января 2024 года, в преддверии китайского Нового года.

В результате iPhone 15 в течение нескольких дней обойдутся на 500 юаней дешевле, а это чуть больше 6 тыс. рублей или 5%.

Эксперты отмечают, что данная ситуация является едва ли не уникальным случаем.

 

 

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