Apple с 16 сентября начнет запуск iOS 18 и iPadOS 18, названы устройства

Во время презентации iPhone 16 компания Apple анонсировала обновления для других своих устройств, которые получат новые версии операционных систем — iOS 18 и iPadOS 18. Это важное событие, так как обновления принесут множество новых функций и улучшений.
Что нового в iOS 18?
Новая версия операционной системы iOS 18 будет включать поддержку умных функций Apple Intelligence, но только для моделей iPhone 15 Pro Max и более новых. Кроме того, пользователи смогут наслаждаться обновленной Siri, которая станет ещё более полезной. Также появятся новые возможности для настройки Центра управления и рабочего стола, что позволит каждому владельцу iPhone сделать свой телефон более уникальным.
Какие устройства получат обновление?
Вот список iPhone, которые скоро обновятся:
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 и 2022 годов)
- iPhone XS и XS Max
- iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
- iPhone 12 и 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
- iPhone 13 и 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max
- iPhone 14 и 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max
- iPhone 15 и 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max
Что нового в iPadOS 18?
Планшеты также не останутся без обновлений. В iPadOS 18 появится поддержка Apple Intelligence, а также новые функции, такие как продвинутый калькулятор и улучшенные «Заметки». Пользователи смогут настроить Центр управления и интерфейс планшета по своему вкусу.
Вот список iPad, которые получат обновление:
- iPad Air (М2)
- iPad Pro (M4)
- iPad (7-го поколения и новее)
- iPad Air (3-го поколения и новее)
- iPad mini (5-го поколения и новее)
- iPad Pro 11 (1-го поколения и новее)
- iPad Pro 12,9 (3-го поколения и новее)
Когда начнется обновление?
Процесс развертывания обновлений для всех поддерживаемых устройств начнется 16 сентября.
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