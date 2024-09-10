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Apple с 16 сентября начнет запуск iOS 18 и iPadOS 18, названы устройства

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Во время презентации iPhone 16 компания Apple анонсировала обновления для других своих устройств, которые получат новые версии операционных систем — iOS 18 и iPadOS 18. Это важное событие, так как обновления принесут множество новых функций и улучшений.

Apple с 16 сентября начнет запуск iOS 18 и iPadOS 18, названы устройства

Что нового в iOS 18?
Новая версия операционной системы iOS 18 будет включать поддержку умных функций Apple Intelligence, но только для моделей iPhone 15 Pro Max и более новых. Кроме того, пользователи смогут наслаждаться обновленной Siri, которая станет ещё более полезной. Также появятся новые возможности для настройки Центра управления и рабочего стола, что позволит каждому владельцу iPhone сделать свой телефон более уникальным.

Какие устройства получат обновление?
Вот список iPhone, которые скоро обновятся:

  • iPhone XR
  • iPhone SE (2020 и 2022 годов)
  • iPhone XS и XS Max
  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone 12 и 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max
  • iPhone 13 и 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max
  • iPhone 14 и 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max
  • iPhone 15 и 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max

Что нового в iPadOS 18?
Планшеты также не останутся без обновлений. В iPadOS 18 появится поддержка Apple Intelligence, а также новые функции, такие как продвинутый калькулятор и улучшенные «Заметки». Пользователи смогут настроить Центр управления и интерфейс планшета по своему вкусу.

Вот список iPad, которые получат обновление:

  • iPad Air (М2)
  • iPad Pro (M4)
  • iPad (7-го поколения и новее)
  • iPad Air (3-го поколения и новее)
  • iPad mini (5-го поколения и новее)
  • iPad Pro 11 (1-го поколения и новее)
  • iPad Pro 12,9 (3-го поколения и новее)

Когда начнется обновление?
Процесс развертывания обновлений для всех поддерживаемых устройств начнется 16 сентября.

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